Dus u dacht dat de Nederlandse EU-bijdrage alleen maar opging aan de vliegreizen van Frans Timmermans, de lunches tijdens de vliegreizen van Frans Timmermans en andere onkostenvergoedingen van Frans Timmermans? Nou mooi niet. De Europese Commissie geeft namelijk ook geld uit aan social media influencers! Omdat wij van GeenStijl nou eenmaal de hele dag op Instagram zitten (om goedkope KLM-tasjes van Jan Taminiau te scoren, red.), kwamen we de #2030IsNow-campagne van de Europese Commissie tegen. En omdat wij van de GeenStijl nog wel eens een vraagje willen stellen, weten we nu ook wat die campagne kost.

250.000 eurootjes maar liefst

Maar daar krijgen de Europese burgers wel wat voor terug. "Including, among others, the development of an interactive website, a contribution to social media engagement and promotion, and the production and promotion of a campaign video" door tien "young European micro-level social media personalities" uit Denemarken, Italië, Polen Spanje en Nederland (dat zijn wij! YES!). Die micro-level social media personalities worden volgens de Europese Commissie nadrukkelijk NIET betaald voor propaganda, maar wel "to inform and engage young Europeans about the importance of the Sustainable Development Goals (SDGs - the 2030 Agenda) and the EU’s leading role in promoting and implementing the Sustainable Development Goals and the Agenda 2030". Kijk en dat is iets heel anders dan propaganda!

Heerlijk toch, en staande beleid bij de Europese Commissie, zegt een woordvoerder van de Europese Commissie tegen GeenStijl: "The European Commission has a legal obligation to inform EU citizens about its work. Working with social media personalities is an efficient and effective way of reaching a wide audience, and is consequently a widespread and routine communication practice in both the private and public sectors across all types of social and economic activity." Hoort u het ook eens van een ander.

Omdat de Europese Commissie de influencers niet direct betaalt, maar werkt via een agentschap, wilde de voorlichter ons niet vertellen welke micro-level social media personalities in Nederland deelnemen aan deze geweldige campagne. Maar dat kunnen we zelf ook wel uitInstagramzoekfunctieen. Het gaat om acht types uit Denemarken, Italië, Polen en Spanje die we niet kennen en om Lize Korpershoek (kennen we van geen seks hebben met Tim Hofman) en Liesbeth Rasker (kennen we niet van geen seks hebben met Tim Hofman) uit Nederland! YEAH! HUP HOLLAND HUP! Geweldige engagende informatie NA DE BREEK.

PS Als iemand wél enig idee heeft wat die SDG Agenda 2030 inhoudt, leg het ons even uit in de comments aub

TERING JANTJE TWAALF MINUTEN?

Zolang doen wij er nooit over op Instagram hoor