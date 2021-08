Het eerste spektakel van de GP van Zandvoort is achter de rug: de aankomst van de trucks! Aanvankelijk al veel waarnemingen van wilde trucks op de Nederlandse snelwegen. Vervolgens kroop half Zandvoort voor het krieken van de dag het bed uit om de dappere trucks met daverend applaus te verwelkomen. "Eric is zelf vrachtwagenchauffeur geweest en heeft een voorliefde voor grote vrachtwagens. 'De jongens die die wagens besturen, zwaaien ook naar ons en je ziet gewoon dat ze trots zijn. Dat is mooi om te zien', lacht hij. Erik is onder de indruk van de vrachtwagens omdat ze allemaal heel strak zijn vormgegeven. 'En ze zijn ook allemaal heel schoon'." Chauffeurs hadden allemaal vollenbroek dus die moesten eerst even naar de wc, ook al was het een kort ritje vanuit Spa. En toen kon het uitladen en opbouwen beginnen. HET IS RACEWEEK!