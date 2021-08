Sigrid Kaag staat op het punt om te vertrekken naar Kabul de regio Afghanistan en op zak heeft ze een persberichtje van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarin staat dat de Taliban hebben beloofd dat alle buitenlanders en Afghanen met een vertrekvisum, hun naam op een passagierslijst en een verleden als eitjesbakker op een westerse ambassade vrij doorgang krijgen om het land te verlaten. "We have received assurances from the Taliban that all foreign nationals and any Afghan citizen with travel authorization from our countries will be allowed to proceed in a safe and orderly manner to points of departure and travel outside the country." Als dat echt zo is, heeft Bette Dam gelijk dat je best met de Taliban kunt praten. Hele redelijke jongens allemaal.

Kanttekeningen: de afspraak is slechts een 'intentieverklaring' en morgenavond 31 augustus om middernacht sluit het tijdraam waarin alle Amerikaanse boots on the ground het land uit gemarcheerd moeten zijn. Wat er daarna gebeurt, nog mogelijk is of wordt toegestaan door de nieuwe haatbaardheersers van de oude stempel, blijft gissen. Wat Kaag nu ook kwettert, zij en Bijleveld zijn hoe dan ook te laat begonnen met het evacueren van Onze Mensen, waardoor ze nu volledig afhankelijk zijn van de beloftes van boze bidmatbaarden die normaal gesproken niet eens naar vrouwen luisteren. De Harskampers mogen nog anderhalve dag de adem inhouden: gaat het nieuwe leiderschap van Afghanistan inderdaad gepaard met een andere bestuurscultuur, of is Afghaanse politiek geen haar beter dan de onze?

