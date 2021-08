Een cameraman is vaak een beetje een makkelijk doelwitje. Kun je je hele psychose op uitoefenen. 'Cameras zijn opwindend, dan kom je op TV, wiew.' wordt dan 'Hey ik wil helemaal niet dan mensen me herkennen.' Dan gaat die opwinding om in ophitsing en wild proberen om buiten beeld te blijven door van voren op de camera af te stormen. Zwakzinnigheid, tuurlijk. Bevolkingsgroepen? je zou verbaasd zijn hoeveel vluchtgedrag er is in de onderklasse. Ze willen niet dat ze gezien worden door schuldeisers, exen, eigen kinderen, politie, advocaat, of familie. Heeft vrijwel altijd te maken met strafbare feiten, oplichting, mishandeling. Als je ze shisha, drank, of iets verdovends geeft dan relaxen ze eindelijk en vertellen ze vrij coulant hoe in een vorig leven ze van alles geflikt hebben. 'Deed vroeger slechte shit, maar dankzij Allah heb ik me gebeterd en doe ik alleen witwassen jeweettoch, fok justici, fok mijn ex. Nee dat is mijn echte naam niet. Weet je nog een adres waar ik me in kan schrijven?' .... Op zo'n fiets. Alles kortetermijn denken. En op camerabeelden staan is daarentegen teveel een langetermijn dingetje.