Ja, we weten het niet. De actie gaat soepel en de graphics zijn fantastisch, al is het nog geen next generation level. Maar het haalt het qua sfeer toch niet bij de Russische openingsmissie in COD World at War uit 2008. En omdat wij de mannen al zo weinig hebben vinden we het ook enorm bedreigend dat je de campagne als vrouw speelt. Want vissen, dat is een man en z'n vis. En daar hebben we vrouwen niet bij nodig ondanks die 2.484 vrouwelijke Russische sluipschutters, machine gunners en tankbestuurders in het Sovjetleger en die amazones bij de partizanen. We stoorden ons wel een beetje aan al die vreemde bakstenen die uit gebouwen staken, enkel zodat je maar tegen de muur op kan klimmen. Om nog maar te zwijgen van dat vervelende sluipschuttersgeweer dat toevallig altijd precies ligt waar je 'em nodig hebt, en de uitvoering van die paar stealth-elementen vinden we ook onrealistisch. We zitten hier verdomme toch niet naar een computerspel te kijken of wel? Campaign trailer, onderstaand.

Trailer