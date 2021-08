Schokkende onderzoeksresultaten van Amnesty International. De mensenrechtenclub concludeert dat het land dat zichzelf de organisatie van het WK voetbal in handen fraudeerde, ver achterloopt op het gebied van mensenrechten en moderne slavernij in stand houdt, niet heel goed controleert waar hun slaven aan overlijden. Dat is een onverwachte conclusie waar we even van moeten bijkomen. Wie had gedacht dat als slavendrijvers zelf de dood van hun slaven mogen onderzoeken, ze niet eerlijk melden dat het door de arbeidsomstandigheden komt? Logisch ook, want eerlijkheid bouwt geen stadions en oliebaasjes willen niet dat de inkomende stroom kansarme arbeiders opdroogt in de verzengende hitte van slecht nieuws. Maar hoop gloort aan de horizon, want de KNVB stuurt secretaris-generaal Gijs de Jong naar Qatar. Dat maakte de voetbalbond ""toevallig"" bekend vlak voordat het rapport van Amnesty uitkwam. Gijs mocht eerder al namens de KNVB het Qatarese blazoen schoonpoetsen in de Nederlandse media, maar gaat nu op het vliegtuig naar de bloedrode zandbak om daar bij een kopje thee te vragen of het toch niet wat minder kan met die stadiondoden. Hij krijgt de taak om de Qatarese autoriteiten niet voor het hoofd te stoten, maar ondertussen wel zo hard foei te zeggen dat Oranje volgend jaar met een zuiver geweten kan voetballen op het massagraf van goedkope arbeidskrachten. Succes Gijssie!