Dieptriest is het.

Niet dat het geld al is uitgegeven. Niet dat die ' kunstenmaker' er met een hoop geld vandoor is. Niet dat er een vreselijk onzinverhaal nodig is om dit nog enigszins goed te praten (wat absoluut onmogelijk is).

In en in triest is het, hoe dit in het AD gebracht wordt. Kamerleden die er een beetje lacherig over doen, schouders ophalen; het is tenslotte van overheidsgeld betaald, het zal hun portemonnee nauwelijks raken.

Wat ook triest is, is hoe de kunstenaar een podium wordt geboden om zijn verdrietige verhaal te doen; de man heeft net met een bek vol meel een kleien kat in de zak kunnen verkopen, het is primair een woordenkunstenmaker! Wat had het AD verwacht? Dat de man schoorvoetend zijn excuses ging maken, aangeeft te begrijpen dat dit gewoon niet kan? Nee, hij lepelt een 'ja maar hoop werruk' verhaal op.

En wat helemaal dieptriest is, is dat het geld godbetere uitgegeven moet worden en er dan blijkbaar geen één hufter bij een inkoopafdeling zijn bek opentrekt: 'jongens, moeten we dit nu wel doen? Is er niet iets euh... aantrekkelijkers of zo?'

Ik hoop eerlijk waar dat over een maand of twee die kluiten van de muur lazeren en er flinke ophef over komt.

De tweede kamer kennende zal dat echter een oorverdovende stilte opleveren.