Helemaal niets kan de Formule 1 in Zandvoort dit jaar tegenhouden. De coronapandemie kan de race in Zandvoort niet tegenhouden. Het seksleven van de rugstreeppad en de zandhagedis kan de race in Zandvoort niet tegenhouden. Het een festival noemen kan de race in Zandvoort niet tegenhouden. Meerdere milieuorganisaties kunnen de race in Zandvoort niet tegenhouden. De maatregelen van Mark en Hugo kunnen de race in Zandvoort niet tegenhouden. Treintekort op andere trajecten kan de race in Zandvoort niet tegenhouden. Campingwoede kan de race in Zandvoort niet tegenhouden. Zelfs een champagnewandelverbod kan de race in Zandvoort niet tegenhouden. Maar geen nood, een stikstofstrijder uit Nijmegen gaat dit hele racecircus wel even stilleggen met een kort geding over eeuh... stikstof. Ondanks dat andere boomknuffelaars dit argument ook al hebben ingebracht bij de rechter, schat deze eenzame krijger de kans dat hij het evenement kan blokkeren op vijftig procent, dus dat gaat helemaal goed komen. Mocht zijn kort geding donderdag toch in de grindbak eindigen, dan horen we de woensdag daarna of die flyby nog door mag gaan, want iedereen en zijn natuurvriend procedeert zich helemaal suf. Ondanks dat het zinloos is, want helemaal niets kan de Formule 1 in Zandvoort tegenhouden.

UPDATE: Defensie annuleert de fly past wegens druk met Afghanistan. Weer een kort geding minder.