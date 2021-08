Als "halve zool / Pool" zoals mijn vrienden me noemen, doe ik toch even een duit in het zakje. Mijn vriendin is Pools en ik spreek de taal vloeiend. Kom er zeker 3-4 keer per jaar en eigenlijk bevalt het mij prima. Tegenwoordig is het beter wonen in Polen, dan in Nederland. De openbare infrastructuur is gewoon beter en goedkoper geregeld, met dank aan EU geld. Jammer dat het land op een dictatorschap afstevent en de EU weer te schijterig is om de Polen tegen zichzelf te beschermen. De historie laat duidelijk zien dat de meeste landen niks geven om de Polen.

Maar goed, ik loop geregeld door een Poolse winkel en ken het personeel inmiddels goed. Er zijn een aantal Koerdische families die deze winkels gebruiken om geld wit te wassen. Elke winkel in het land wordt door een verre neef gerund. De eigenaar van een Polo Smak gaf ook gewoon toe dat ze van de winst op producten niet kunnen leven. Veel producten zijn er goedkoper te krijgen dan in Polen zelf. Dat is op zijn minst raar te noemen. De politie en de belastingdienst mogen best wel eens wat dieper hierin duiken.

Jak Holender to rozumiesz bardzo dobrze Polskiego, ja muszem cos napisac tu. Ten sklepow nie robi zadnego profit na produktach Polski. Wlasciciel w Polo Smaku dokladnie to mowil do mnie kiedys. To znacze, ten sklepach sa pralkie pienadze. Kilka duzo rodzice od Kurdistan ich prowadzi. Kazdym kuzin od rodzice dostac kierownik tam. Jak mozliwe nasze policja i podatek to nie wiesz, jesli ja jak zwyklym czlowiek to juz dawno wiem?