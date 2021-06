Het leek een tijdje stil rond de Poolse grootgrutters in Nederland, maar blijkbaar neemt de sector het fenomeen supermarktoorlog nog steeds veel te letterlijk. In mei werden weliswaar vier personen opgepakt vanwege de ongewenste voordeelknallers rond de jaarwisseling, maar daarmee is het probleem niet verholpen. De echte winkelslopende ontploffingen blijven vooralsnog uit, maar vannacht werd wederom een "mogelijk explosief" gevonden bij dezelfde supermarkt in Beverwijk die al twee keer eerder plofte. En een week geleden bleek een supermarkt in het Limburgse Panningen het doelwit van brandstichting. De aanleiding voor dit agressieve concurrentiebeleid blijft gissen. Maar aangezien alle getroffen locaties eigendom zijn van een paar Iraaks-Koerdisch ondernemers, is een persoonlijke vete niet uit te sluiten. Dus succes voor iedereen die boven, naast of tegenover een Poolse supermarkt woont, gooi de glaszetter, verzekeraar en brandweer maar vast onder de snelkeuzeknoppen, want dit belooft een hele hete zomer te worden.