Wat hebben Heeswijk Dinther, Aalsmeer en Beverwijk met elkaar gemeen? Ze hebben alledrie geen Poolse supermarkt meer. Aan de Beverwijkse vond vannacht de derde explosie bij een Bierdrinker Biedronka in een etmaal plaats: de net verbouwde winkel, gloednieuwe winkel in de overdekte Beverhof kreeg amper de kans om personeel te werven. De winkel zou dinsdag openen, maar in de nacht van zondag op maandag ontploften er ook al twee Nederlandse streekproducten van de Poolse winkelketen in Aalsmeer en Heeswijk Dinther en die eerste is van dezelfde eigenaar als de nieuwe vestiging in Beverwijk.

Je zou bijna denken dat iemand de term 'supermarktoorlog' verkeerd vertaald heeft en dat het Oer-Hollandse woord "prijzenslag" in het Pools vertaalt naar "explosieve landdag" maar aangezien deze derde Biedronka ("Lieveheersbeestje"), net als de franchises in Brabant en bij de bloemenveiling (en de meeste andere Polderbiedronka's) Koerdische eigenaren heeft, moeten we de kurwa die deze supermarktoorlog geïmporteerd heeft, misschien elders zoeken dan in de Poolse retailsector. Nog een opvallende overeenkomst: alle eigenaren heten Mahmoud met hun achternaam en zijn Iraaks-Koerdisch (maar geen familie van elkaar). Dus het kan ook nog een specifieke familievete zijn (hoewel de Iraakse Koerd van de Brabantse Poolse supermarkt bij AD 'Shawn Mahmoed' heet en bij OB 'Shwana Rabati'. Op zijn eigen FB is het ook Rabati.

Verder hebben wij niks tegen Poolse supermarkten. Wij hadden geweldige Poolse supermarkten onder onze beste redactielocaties van vroeger.