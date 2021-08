Het was de grootste demonstratie in een jaar maar misschien ook wel de meest fluisterstille. #UnmuteUs kreeg ondanks vele duizenden mensen in Eindhoven, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam het grote publiek niet echt in vervoering. Het waren stadswandelingen van mensen die weifelen tussen een after zoeken of toch naar huis gaan. Het vibe'de allemaal met dezelfde laissez-faire-mentaliteit die bij festivalgangers hoort: tijdens Lowlands willen ze allemaal in ruil voor een gratis goed gevoel heus wel een krabbel zetten op het clipboard van een uitzendbureau-guy die rondloopt voor Amnesty International, maar het stampt pas echt lekker als je met speed en pillen in de hardcore-stage van Mysteryland aan het pompen bent. Engagement is immers ook maar een consumptiedingetje.

Groot verschil was vandaag wel dat nergens met strenge megafoonstemmen de morsdode anderhalvemeterregel gehandhaafd werd, laat staan dat er waterwerpers werden ingezet of pliesies te paard massa's uiteen knuppelden, zoals we bij kleinere demo's op Malieveld of Museumplein wel veel te vaak zagen en hee, vandaag ook. Maar ja: die festivals stemden eerst zelf in met hun eigen annuleringen (uit naam van de 'duidelijkheid'). Zijn helemaal voor testen voor toegang. Lieten eerdere rechtszaken toch maar schieten, want steungeld. De cultuursector hangt ook zonder corona aan de tiet van de staat en Lowlandsbaas Erik van Eerdenburg maakte al glashelder dat hij ondanks zijn frustraties heus wel aan de kant van de macht blijft staan. Het was gezellig vandaag, en verder niks. Voor een echte punk scene moet je in Australië zijn:

