Kan Hugo nog zoveel briljante dingen doen in De Toekomst, hij zal voor altijd herinnerd worden als de man van Dansen met Janssen; het desastreuze startschot van de fenomenale sletzomer van 2021 die slechts twee weken duurde, en die gansch evenementend festivallend Nederland zo tragisch weer on hold zette. Behalve natuurlijk F1 te Zandvoort en feestende voetbalsupporters in polonaise door de stadions. We snappen die party people wel, want het is gewoon NIET EERLIJK. Laten we daarom bidden om hoosbuien en hagelstenen zo groot als avocado's danwel een regendansje doen voor de witte wijn-sippende Elite in sloepjes achter de Zwarte Schermen van het Prinsengrachtconcert, die vanavond wel gewoon een festivalletje hebben. Amandla!

En dan jat De Elite ook nog de Piraten Hymne!