Even de regio in voor een kleinburgerlijk dilemma, en het dilemma heeft dit keer niks te maken met uw vader achter u en uw moeder voor u en hoe u wenst te ontsnappen (zoek die zelf maar op). Een huis aan de Belle van Zuylenstraat in Arnhem staat nu al zo'n 2,5 jaar leeg. Althans, de bewoner heeft zich al bijna drie jaar niet meer laten zien en dat is ook wel te zien aan de de jungle voor zijn huis, die wel een beurtje met de machete kan gebruiken. De politie gaat echter niet naar binnen ('want er zijn geen vliegen') en dat is ook niet echt nodig, want de eigenaar is nog in leven. "'Er is contact met de eigenaar. Meer kan en mag ik er om privacyredenen niet over zeggen', aldus Martine Baar, persvoorlichter van de gemeente Arnhem." De buren vinden het spookhuis vrij vervelend: "Zijn huis is van binnen en buiten verwaarloosd. Als hij er niet meer naar om wil kijken, dan is dat natuurlijk zijn keuze, maar waarom verkoopt hij het dan niet?" Maar goed, hij betaalt wel gewoon zijn hypotheek. Toch staat het nu zelfs in de krant. En dan het dilemma, want we vragen dit natuurlijk niet voor een vriend. A) Die bewoner moet zelf weten dat hij er niet meer komt en die buren moeten niet zo zeiken. Of B) Opzouten met die bewoner!!! U moet kiezen en uw keuze wordt vastgelegd door de notaris.