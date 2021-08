Gelukkig was er de afgelopen dagen geen nieuws over Bob Dylan en dus kunnen we het gewoon weer hebben over die Nederlandse grootheid die in aanmerking zou moeten komen voor de Nobelprijs voor Literatuur: de bijna compleet blauw gesmurfte Mart Hoogkamer, zijn zonnebank staat op standje Benidorm en smijt hem in een gracht met Purmerend-chic volk en dan zingt hij (kennelijk) de sterren van de hemel. De zomerhit 'Ik ga zwemmen', met boodschappen over liefde, angst, verlangen, een betere wereld voor iedereen en absolute hoop, is nu al een miljoenduizend keer bekeken op YouTube, alsook een miljoenduizend keer afgespeeld op de streamingkanalen. Het nummer is wereldwijd het meest gedeelde nummer op Spotify en nu gaat Murf een fles Bacardi op z'n lijf rammen. Vreet dat, Pink Floyd, met die ingewikkelde psychoprog-troep. WIJ. ZIJN. NEDERLAND!

"Het is net een wortel in een bananenschil"