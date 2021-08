De snelle opmars van straattuig zag heel Nederland al jaren aankomen, maar toch blijkt Rotterdam overvallen door de snelheid waarmee het (vuurwapen)geweld de straten inneemt. Vannacht waren er weer minstens twee schietpartijen en een steekpartij. Aantal opgepakte verdachten? Nul (0!) Aangezien in de havenstad meer wordt geschoten dan in Kaboel is het een kwestie van tijd voordat het demissionaire kabinet besluit Rotterdam te evacueren. Te laat uiteraard. Op het moment dat het straattuig vrijwel heel Rotterdam heeft overgenomen zullen de eerste Chinooks landen om de burgers die Nederland hebben geholpen mee te nemen. Scooterrijders zullen in eerste instantie de helikopters hinderen, omdat ze vinden dat de piloot ze verkeerd aankeek, maar uiteindelijk stelt het Nederlandse leger een gebied veilig zodat de evacuatie zonder verdere problemen verloopt. Als de laatste heli Rotterdam verlaat, is de stad overgeleverd aan de straatschoffies. 722 jaar lang deed Nederland een vergeefse poging tot citybuilding aan de oevers van de Nieuwe Maas, maar het laatste bestuur dat het criminele tuig geen strobreed in de weg legde luidde uiteindelijk het einde van de Nederlandse invloed in de regio in. Als de laatste evacuee de stad heeft verlaten, zal de invloed van de nieuwe leiding direct duidelijk worden. Ruzies worden enkel nog beslecht met een gewapend duel in een speeltuintje en iedereen is verplicht naar passerende vrouwen te sissen. De rest van Nederland zal treuren, al blijven politieke consequenties uit omdat de demissionaire premier de hieraan voorafgaande besluitvorming niet meer kan herinneren. Rotterdam, ooit zo vol potentie, nu teruggegeven aan barbaren en gedoemd te falen en er is niets wat we eraan kunnen doen.