Wellicht kunnen nu wel al die IS ratten naar Afghanistan gaan ipv terug naar Europa en Nederland. Daar is straks het nieuwe kalifaat, of emiraat, of hoe die schooiers hun heilstaat ook noemen. Kunnen al die ISers helemaal volgens de voorschriften van de profeet leven. En al die Taliban 'strijders' zijn dan uitgestreden en willen graag trouwen met die IS dozen. Ik hoorde dat ze, as we speak, al de huizen afgaan om te kijken of er jonge, huwbare neukertjes voor de heren te vorderen zijn.

Afghanistan is veel dichterbij dan Nederland: klein stukje Irak door, dan even door Iran, en je bent er! Ik wens al die IS ratten 'bon voyage' en 'toi, toi, toi' in het nieuwe kalifaat van Afghanistan.