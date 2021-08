Ik heb het vertaald, zodat het ook in het ritme past van de song:

GOEDENACHT SAIGON

we ontmoetten elkaar als soulmates

op Parris Island

we vertrokken als compleet gestoorden

en we waren fel

fel als de hel

en we waren zo bloedfanatiek

om ons leven er voor op te geven

we stommelden binnen

als wilde paarden

we vertrokken in plastic

als genummerde lijken

en we leerden snel

om licht gepakt te reizen

onze wapens waren zwaar

maar onze buiken strak getraind

we hadden geen steun van het thuisfront

we hadden geen toiletzeep

ze stuurden de Playboy

ze stuurden ons Bob Hope

we groeven ons in

en schoten op alles wat zich bewoog

en baden tot Jezus Christus

met al onze kracht

we hadden geen camera

om plaatjes te schieten van het land

we gaven de hasjpijp door

en luisterden bandjes van The Doors

en het was donker

zo donker in de nacht

en we steunden elkaar

als broeder tot broeder

we beloofden onze moeders dat we zouden schrijven

en we zouden allen samen ten onder gaan

we zeiden dat we allen samen ten onder gaan

ja, we zouden allen samen ten onder gaan

gedenk Charlie

gedenk Baker

ze verloren hun onschuld

meter bij meter

en wie was fout?

en wie waren de goeden?

het maakte niet uit in het heetst van de strijd

wij hadden de dag

in de palm

van onze hand

zij beheersten de nacht

en de nacht

leek net zo lang als zes weken

training op Parris Island

wij hielden de kustlijn

zij hielden het hoogland

en zij waren fel

zo fel als de hel

ze hoorden het zoemen van onze motoren

ze telden de choppers

en wachtten ons rustig op

en we zouden allen samen ten onder gaan

we zeiden dat we allen samen ten onder gaan

ja, we zouden allen samen ten onder gaan