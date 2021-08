Hierboven schreef ik ergens: het wordt ''2015 Wir schaffen das, Revisited''.

En dat is weliswaar zo, maar als je een en ander van een afstand bekijkt, de grote lijnen, zeg maar, dan is het: ''The Decline and Fall of the Roman Empire, Revisited''.

De Romeinen hadden in de vierde, en vooral de vijfde eeuw ook te maken met enorme volksverhuizingen - van Gothen, Hunnen, Vandalen, Franken, Bourgondiërs, etc - die hun grenzen overspoelden.

Het grote verschil tussen toen en nu is dat de Romeinen wanhopig probeerden hun grenzen te verdedigen; maar hun legioenen waren te zwak en er waren er te weinig van, en van de 'barbaren' waren er veel te veel. Ze hebben ca een eeuw lang hun stinkende best gedaan - met uitstekende militaire leiders als Stilicho, Constantius, en later Aetius (ook wel De Laatste Romein genoemd) - maar het was vechten tegen de bierkaai.

De EU zou zijn grenzen met groot gemak kunnen verdedigen tegen al die hordes derdewereldlanders die zichzelf hier uitnodigen. Alleen, de EU is een gezapige, lethargische, passieve moloch die zich slechts bezig houdt met geldtransfers van het noorden naar het zuiden, stoute lidstaten de les lezen, en geopolitieke dreigingen als China en een eng, nationalistisch Rusland voortdurend onderschat, en bij volksverhuizingen uit de derde wereld zijn schouders ophaalt, en verwijst naar 'verdragen'.