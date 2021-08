Het is officieel. Station Soest is het lulligste treinstation van Nederland. Eigenlijk kunnen we Soest zonder problemen teruggeven aan de Duitsers. Het is een eiland omringd door het land van de rest van het land. Een landeiland. Niemand wil erheen, niemand wil er weg en de vriendinnen van Thierry Baudet stappen er al helemaal niet in de trein om lastiggevallen te worden. Soest is een soort Volendam, al hoeft in dit geval je vader niet per se je broer te zijn. Station Soest heeft op een gemiddelde werkdag zo'n honderd in- en uitstappers en daarmee is Soest de Sylvie Meis onder de treinstations: ook Sylvie Meis heeft op een gemiddelde werkdag zo'n honderd in- en uitstappers. Het is nog altijd minder dan Boskoop Snijdelwijk, Tiel Passewaaij en Waddinxveen Triangel en daarmee doen we een oproep aan de NS om Soest in het vervolg maar gewoon helemaal over te slaan. Meer vreselijk interessante cijfers over de reizigersaantallen hiero. Gefeliciteerd Soest, je bent vreselijk.