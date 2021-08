Terwijl we iedereen ongetest toegang verlenen tot het vrije Stamcafé en de Wurlitzer van Keestelpro voorgloeien voor een avondje op de dansvloer van het nieuws van afgelopen week op een soundtrack uit uw panelen, willen toch eerst even het diascherm omlaag trekken om te vragen of u een kwartiertje tijd wilt maken voor het podcastgeweten van deze planeet, waar we het mee moeten doen totdat we een nieuwe gevonden hebben (een planeet, dat is, de podcaster mag blijven). Want hoe je ook denkt over vaccins en vaccineren, ieder vrijheidsminnend vrij mens in een vrij land zou toch moeten fronzen bij (binnenlandse) vaccinpaspoorten en vaccinverplichting?

Rogan: "The problem with vaccine passports: they're not gonna give that up. They're going to find a reason to continue to use that if they can figure out a way to force you into carrying papers, into carrying something that let's you enter businesses or let's you do this or let's businesses open. As soon as you give politicians power, in any kind of power that didn't exist previously, historically they don't relinquish that power they find new reasons to use it."

Bonuskwoot over de media (hij spreekt over CNN, waar personeel prikplicht heeft, maar je kan het prima extrapoleren): “Since Trump is out of office, and they don't have a boogeyman, their boogeyman is unvaccinated people." De rest zit overigens ook ramvol gezonde scepsis. Want uiteindelijk willen we toch gewoon freedom, and justice for all. TOCH?

