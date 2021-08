Het vuurwapengeweld in Rotterdam laat zich niet tegenhouden door geschokte ambtenaren en zoemkastjes en dat betekent dat er ook afgelopen nacht weer gewoon werd geschoten in de havenstad. Een agent raakte daarbij gewond aan zijn been, maar opvallend genoeg was er geen schutter. Het pistool zat in een tas die een verdachte weggooide. Bij het raken van de grond ging het vuurwapen af, waardoor een kogel het been van een diender raakte. Een scenario dat vaak als onrealistisch wordt weggezet in films, maar in Rotjeknor kan het gewoon. Dat betekent overigens niet dat alle schutters zijn verdwenen, want het blijft natuurlijk wel weekend in Rotterdam. Dus dat resulteerde gisteren om 1:25 uur in een schietincident op de Nieuwe Binnenweg en rond 17.30 uur in geknal aan de Persoonshaven. Verder loste de politie zelf schoten bij een arrestatie in Maasland. En dan is het weekend nog niet voorbij. Hee Aboutaleb, hoe vind je het zelf gaan in de meest knallende stad van Nederland?