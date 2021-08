De enige twee voetbalclubs die dit seizoen voor de Nederlandse prijzen spelen mogen voor de eerste keer de penissen naast elkaar leggen. Ajax tegen PSV, landskampioen van vorig jaar tegen de nummer twee van vorig jaar, in een verder vrij zouteloos startschot van het seizoen. De Johan Cruijff Schaal is een Mickey Mouse-prijs die na afloop van het seizoen helemaal niet wordt meegeteld als echte prijs. Maar het is wel weer een keertje lekker, een beetje voetballen kijken op televee, want we waren het ook helemaal zat om voetbalviroloog Wesley Sneijder met z'n bierpens te horen eikelen over de onzin van vaccinaties. LIVE op ESPN en het open kanaal van FOX. Stijlloze voorspelling: 1-1 en dan verlengen.

UPDATE RUST - Oei. 0-2 voor PSV. 2x Madueke. Rood voor Nico (Ajax)

UPDATE EINDE - Pijnlijk: 0-4 voor PSV

RIP Evert