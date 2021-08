300 soldaten, ongewapend en onder het directe gezag van Sydneys politie. Wat ze vanaf vandaag doen? Daar lijkt eigenlijk vooral onduidlijkheid over te bestaan. Enerzijds wordt gezegd (en zien we op beelden) dat de militairen de politie bijstaan in het uitvoeren van quarantaine-checks. "Some 300 army personnel, who will be unarmed and under police command, on Monday began door-to-door visits to ensure people who have tested positive are isolating at their homes. They also accompanied police officers patrolling the areas of Sydney where most COVID-19 cases have been recorded. Footage published online showed police asking the few people encountered as to why they were out of their homes in the largely deserted streets in Sydney's south west."

Ja, dat lijkt toch vrij helder. Maar vervolgens zegt brigadier Mick Garraway, die de militaire inzet leidt, vanochtend ook ineens dat "I want to say right up front that we are not a law enforcement agency and that is not what we will be doing." Ja, maar dat is dus wel wat het leger doet, en het leger is daarmee dus heus wel POLITIONEEL actief. In plaats van bevestigen wat zijn militairen aantoonbaar wel doen, zegt hij dat het leger helpt met het rondbrengen van voedsel en het opzetten van vaccinatiecentra. Ja, wat is het nou, mate. Beelden van hoe politieheli's strandgangers verjagen, na de breek.

Australië telt op 25,3 miljoen inwoners in totaal 34.611 besmettingen. Het dodental staat sinds gisteren in totaal op 925, nadat er een man van in de 90 in het ziekenhuis overleed (wat heel erg is).

Over Australië's "war on corona"

Snel sluit het land!

Hallucinant