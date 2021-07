Oh maar het wordt ook allemaal anders, regelmatige lockdowns, verplichte vaccin paspoorten... en in Amerika klinkt straks wellicht the shot that was heard around the world. Miljoenen Amerikanen worden uit hun hutjes geknald. Als veel landlords kopje onder gaan, komen Blackstone & friends binnen en met belastinggeld kopen ze de vrijgekomen hutjes op. Die het kantklossend klootjesvolk weer mag terug huren.



You will have no possessions and be glad for it. Dus geniet nog maar van black Saturday... wellicht is op vakantie gaan voor het proletariaat straks een zeldzaamheid, zoals het in de middeleeuwen was (en waar onze beteren weer naar toe willen).