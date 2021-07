We zagen wat voorbij komen op de sociaalmedia en moesten urenlang bulderlachen en flauwe grapjes (gastapo, paddum-tisj) maken. En daarna gingen we checken of het ook echt zo was. Een wijkbromsnor (thematisch) die zich met energietransitie gas bemoeit. En we mogen concluderen: het is echt zo. Jaap Bielsma bestaat, en hij werkt in Appingedam. Voorheen was diender Bielsma "Thematisch Wijkagent Gaswinning en Aardbeving Problematiek Politie Noord Nederland" zo leert ons de -nog niet aangepaste- bio van zijn twitteraccount. Maar de gaskraan van Groningen gaat dicht, en daarom moet Jaap een andere functie-omschrijving, want de burgers in het Noorden van de CV naar de warmtepomp dwingen vergt een andere problematiek. Oh, en wijkagent Bielsma heeft ook nog "taakaccent minderheden", want die hebben ze daar ook, in 9901, wel 330.

Tot zover de onderzoeksjournalistiek, nu het speculatieve deel. Wat moeten we in Nederland in hemelsnaam met wijkagenten energietransitie? Worden er zoveel problemen verwacht bij warmtepompcontroles? Komen er Samsom-legers, die samen met de ME cv-ketels uit woningen halen? Denken ze bij de pliesie dat mensen zich aan de radiatoren gaan vastketenen? Houden ze (nu al) rekening met de Grote Burger Opstand van 2030, als alle Timmerfransoïden thematisch met pek & veren een brandend Brussel worden uitgejaagd? Tjongejonge.

Daam door de Allochtoon-0-Meter