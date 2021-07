Als je gaat zoeken over GenX / PFAS etc dan lijkt het een oneindige beerput van illegale transporten, geen zicht op afval, 'ja maar het mag' (in de lucht uitstoten bijv), vergunning voor jarenlang massaal mogen dumpen, geen filters gebruiken, waarschuwingen van waterbedrijven waar niemand wat mee doet etc etc. Chemours die geen koolstoffilter in zijn schoorsteen had omdat *badum* de provincie lang wacht met het afgeven van een vergunning (voor een filter ja). Het is allemaal zo klunzig, langdradig en iedereen is continu opzoek naar uitwegen om toch zo lang mogelijk te mogen dumpen & kosten te besparen

Ook globaal gezien zijn er bijzondere taferelen zoals Japan die vervuild radioactief water gewoon in zee laat lopen, net over de grens een ongelukje met 220 miljoen liters vervuild water in de bodem, vuilniswagens in apenlanden die hun dagelijkse afval in de rivieren dumpen en wat allemaal nog meer.

In België zijn enorm veel huizen niet eens aangesloten op een riolering: het afvalwater wordt gewoon in de natuur gedumpt. Dat is toch ongelofelijk? Zie vilt.be/nl/nieuws/pano-reportage-vero...

Ook in Nederland kan ik me herinneren dat er de afgelopen jaren gewoon vergunningen werden gegeven voor het lozen van soms grote hoeveelheden afvalwater onder het mom "ja het is erg verdunt". Dus als je kwik hebt en je verdunt het dan mag het ineens. Een trieste mix van verweven belangen en geld, tot de hoogste tak van de overheid wat mij met de dividendbelastingdiscussie wel duidelijk werd.

Het goede nieuws is dat er wel enige stappen zichtbaar zijn maar dit had 30 jaar geleden al gekunt en laat zien hoe elke overheid daadwerkelijk jarenlang functioneerde (wegkijken, aanpappen, eigenbelang, geld, geen zin in gezeur, vriendjespolitiek etc)