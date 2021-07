Nee seppuku is een ere zelfmoord voorbehouden aan Japanners. Men knielde met het zwaard stevig op de grond geplaatst schuin in de buik. Vervolgens stortte de Japanner zich naar voren in het zwaard. Om er enige druk op te zetten stond erachter een officier die mocht er getwijfeld worden in de actie, de man onthoofde. Krijgsgevangenen werden aan een paal gebonden en ofwel in het hart gestoken ofwel de hals doorgesneden. Mijn vader heeft in het Jappenkamp gezeten. Mijn grootvader is gesneuveld bij de Pakan Baru spoorlijn. Vandaar dat ik dit weet.