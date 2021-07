: Ik hoor het je zeggen maar in fatsoen en respect, is dat niet zomaar te stellen. Wat goed helpt tegen dit soort virussen is buitenlucht dan wel ventilatie en zomerweer. Er is nog geen winter over de groep gevaccineerden gegaan, dus laten we het er in april volgend jaar nog eens over hebben.



Ondertussen weet men al wel te melden dat het Jansen vaccin slecht schijnt te helpen tegen de deltavariant. Ook zijn er mensen die asymptomatisch besmet zijn geraakt en dus al natuurlijke afweerstoffen hadden, alvorens zij gevaccineerd zijn geworden. Hier hoor je in het publieke debat niets over maar gemakshalve wordt de weerstand wel toegeschreven aan het gevaccineerd zijn. Ook blijkt uit onderzoek dat na circa 9 maanden er geen antistoffen meer in het bloed terug te vionden zijn. Op zich oké als je niet meer ziek bent maar weet je met zekerheid te zeggen, dat het vaccin je alsnog beschermt tegen een volgende invasie van Corona in jouw lichaam?



De laatste resultaten dienen de producenten van vaccins in te leveren bij de EMA, zijn in 2023 en tot die tijd is er geen sprake van een goedkeuring maar van een voorlopige toelating, zoals dat door producenten zelf wordt beweerd.



Uiteraard kun je=, je ook verlaten op een onbetrouwbare overheid en een door het kabinet gefinancieerd staatsomroepjournaal. Zo maakt een ieder eigen keuze's en daar zijn we vrij in. En de consequentiers zijn voor onszelf.