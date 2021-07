Het Klimaat, dat is een nieuw woord voor God, de Voorzienigheid, de Alwetende, de Almachtige, de Verhevene. Het gaat niet om feiten en reageren op feiten, de feiten (en daarmee de hele wetenschap) staan in dienst van een moraal, en die moraal wil ons dwingen om te knielen. Het is steeds de moraal die door de machthebbers als instrument gebruikt wordt om ons te knechten, het zien niet de feiten als zodanig. Kijk terug hoe in de donkere Middeleeuwen God en de Bijbel werden gebruikt om het volk een moraal op te dringen. Als het maar uit naam van God was, dan was alles mogelijk, tot aan de ergste gruwelijkheden.

Het is een herhaling van zetten. Brussel begint nu verdomd goed door te krijgen dat Het Klimaat de plaats van Onze God in kan nemen, en dat ze zich daar kunnen gaan gedragen als koningen, keizers en pausen als ze maar hel en verdoemenis prediken.