: True. Vandaar dat je mensen dus ook niet in slachtofferschap moet opvoeden maar in verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent dus niet het slachtoffer vna ene boete 'want ik sta er maar 5 minuten' of 'ik reed maar 42 kmh!' maar of enerzijds gewoon een grote meneer/mevrouw zijn en zeggen: hmm ja, je hebt gelijk. Ik had haast, maar dit mag niet. Binnen duidelijke kaders kun je altijd coulant zijn. Want er zit nogal een verschil in niet durven in te grijpen bij een staatsgevaarlijke dwaas en 5 minuten op de stoep parkeren. Daar zit natuurlijk wel wat 'menselijke maat' tussen. Want regelnazi's wordt niemand blij van uiteindelijk.