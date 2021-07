Paul Verhoeven is in Cannes dus de NPO heeft een diversiteitsteam achter 's lands meest succesvolle filmmaker allertijden aan gestuurd om eens te vragen hoe PROBLEMATISCH de regisseur van totale klassiekers als Robocop, Total Recall, Showgirls, Spetters, Soldaat van Oranje, Basic Instinct en Starship Troopers precies is. Dat er in het filmpje een of andere Spaanse kortharige tapasgender zit te mekkeren dat zijn verkrachtingsscènes "vriendelijker" in beeld gebracht moeten worden, dat zal allemaal wel. Veel, echt véél erger is dat de directeur van het Filmfonds, Bero Beyer, van mening is dat Verhoeven te wit is en dat eigenlijk de hele cinema te wit is en dat het al een eeuw te wit is en dat nu "alles wat verkeerd is in het systeem" door hem en zijn subsidieverstrekkende bende talentenmoordenaars wordt aangepakt. Want Verhoeven heeft maar "in beperkte mate" een bijdrage aan de cinema. Dit is dus echt het kwaad, verstopt in de coulissen van de goede bedoelingen, in een decor van diversiteit. De arrogantie van deze gast is ongelofelijk. Deze man vindt dus dat HIJ bepaalt wie de grote filmers van deze tijd zijn en wat de thema’s zouden moeten zijn. En hij spreekt dat hardop uit zonder enig besef hoe belachelijk dit is. Waarom komt niemand in opstand hiertegen? Want dit is waarom de Nederlandse subsidiecinema alleen lauwe drek draait waar je popcorn zacht en zouteloos van wordt. Dit is écht de dood van de cultuur, van het talent en van de vrije creativiteit. En voor wat? Marxistische propaganda. Period. (Hele repo en nog meer woke waanzin na de breek.)

