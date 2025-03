ScreenGeek schrijft in een EXCLUSIVE: "According to our sources, Sony has plans to produce a remake of the 1997 film Starship Troopers, itself based on the 1959 novel of the same name by Robert A. Heinlein. (...) It appears that Sony has their eyes set on making Starship Troopers a major venture, however, one that could even find the mainstream box office success that its 1997 predecessor never did."

Ja kijk weet je, dat kan dus alleen maar misgaan. Wat Verhoevens Starship Troopers zo'n fenomeen maakt is dat de film het oprechte, onironische militarisme uit het boek parodieert teneinde er een 'kritiek op fascisme' van te maken. En het leuke daarvan is: de parodie slaagt, maar de kritiek niet, omdat de samenleving zowel in het boek als de film in beginsel niet fascistisch is.

Wel is het een soort 'beperkte democratie', maar ras speelt er geen rol, er is geen charismatische absolute leider, er zijn 'governing councils', iedereen kan 'staatsburgerschap' verdienen middels militaire dienst en zelfs niet-staatsburgers zoals Rico's ouders leven er in veiligheid en weelde. Kortom; meer een soort Romeinse Republiek dan een Derde Rijk.

En het allerbelangrijkste: de vijanden, de bugs, zijn geen moreel ambigue, deels 'menselijke' vijand, maar een daadwerkelijk centraal aangestuurde, nietsontziende, homogene plaag zonder eigen belevingswereld of verdere eigenheid.

En dat resulteert dus de hele film lang in het uiteindelijk gevoel: ja weet je, als dat de vijand is, zet me inderdaad gewoon maar tussen Rico's Roughnecks. En juist omdat de film tegelijkertijd wel een geslaagde parodie is op miltairisme, is dat nog een leuk gevoel ook.