Andyyy!

Lang gleden kwam hij bij ons in de kroeg om een demo darten te geven. Na de demo nodigde ik hem uit naast me aan de bar te komen zitten.

"Andy, do you know Walking in the Forrest?"

"No".

"Do you want to walk in the forrest with me?"

"Allrighty then."

Dus wij aan de Boswandeling. Paar andere gasten schoven aan en deden mee. Enkele glazen bier en boswandelingen verder, schroefde Andy het niveau nog een tandje hoger. Wodka!

De dag erna zou Andy de open kampioenschappen in Haarlem gooien. De eerste ronde lag hij er al uit. Met een lijkbleek gezicht, maar met een big smile, zei hij dat hij het niet zo erg vond, want "I made some new friends".

RIP Andy. Come on, one more.