De Tour de France is natuurlijk allang beslist - eindwinnaar Tadej Epogacar kan doen alsof hij het zwaar heeft maar dat is niet zo. Vandaag is het nog een beetje spannend met drie joekels van bergen, in deze NEDERLANDSE TOUR. Eerst was Ide Schelling de absolute smaakmaker. Toen reed Mathieu van der Poel iedereen in de vernieling, tot hij het zielig vond voor de rest, en dus afstapte om anderen ook een kans te gunnen. Vervolgens won Bauke Mollema de allerbelangrijkste etappe van allemaal en bovendien is Wout Poels de beste klimgeit, nog beter dan alle Colombianen. En vandaag wint Vingegaard, de Deen in de Nederlandse Jumbo-ploeg, over wie u nog vaak zult horen dat hij vroeger werkte op een visafslag. Wist u trouwens dat Primoz Roglic vroeger schansspringer was? Enfin, u juicht voor rugnummer 166, Wouter Lambertus Martinus Henricus Poels uit Venray, in zijn mazelentrui. Wout doet namelijk niet aan overheerlijke doping en daarom is hij te gek. Hup Wout! LIVE NPO.

UPDATE - Epogacar wint! Voor onze held Vingegaard.

Doei