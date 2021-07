Hier in de straat iets soortgelijks. Een paar buren willen "vergroenen". Dit houdt dus in, bloempotten midden op de stoep, bankjes erbij en 2 parkeervakken toe eigenen om hun fietsen te stallen want geen plek op de stoep nu vanwege de bloempotten en de volle fietsrekken. ( omdat die zelfde mensen te beroerd zijn hun kapotte fiets op te ruimen)

Het is een vergunninghouders gebied. Wij moeten vergroenen in de stad volgens ongeveer 25 mensen uit de hele stadsbuurt en de rest kan stikken en zoekt het maar uit. Dat de buurman met zijn rollator nu een slamon uitvoert op de stoep is niet belangrijk want groen.

Lig nu al een paar weken overhoop met de gemeente en boa's. De buren heb ik al opgegeven, die snappen niet dat dit zo niet kan.

Fietsen op de openbare weg parkeren is in strijd met de apv. De stoep blokkeren kan natuurlijk ook niet.

Niemand durft zijn handen er aan te branden want groen en deugen.

Het probleem met de fietsen is begrijpelijk en dat je een plantje voor de deur wil kan ik ook nog inkomen. Maar de manier waarop en het kompleet schijt hebben aan de regels en fatsoen en mijn wil is wet is waar het scheef loopt. Als jij je kano un de gracht wilt zul je net als anderen een vergunning moeten hebben. Toch?

Het is precies zoals die andere religies. Daar wordt ook alles van gedoogd. En doe je dat niet wordt je geloopt tot het bot. Naar volk, die vergroeners