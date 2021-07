VIJFTIEN KILOMETER per uur op straten zonder voetpad. VIJFTIEN. Hallo Samantha ik ben vanavond wat later thuis. Waar ben je dan Fred-Anton. NOU OM DE HOEK MAAR HET DUURT NOG EEN UUR. Vijftien kilometer per uur knap dat je de motor niet laat afslaan vijftien kilometer per uur. Maar dan willen we ook een helmplicht voor hardlopers. En een gordelplicht voor voetgangers. Airbags en kreukelzones op fietsen. Bodyprotectors en beschermende kleding voor kinderen op een step. En, gewoon als algemene toevoeging op de verkeersregels, een algeheel verbod op die vieze Birò. De Halina Reijn-tractor. Maar goed, de snelheid dus: "Straten die over een lengte van meer dan honderd meter kaarsrecht zijn zonder trottoir en waar 30 kilometer per uur gereden mag worden, maar waar veel harder wordt gereden." Ja pik, misschien moet je eerst eens gaan handhaven op die 30 kilometer per uur dan. "Maximaal 15 is overigens helemaal geen nieuws, maar een basisprincipe uit Duurzaam Veilig Wegverkeer, de benadering die sinds midden jaren negentig in Nederland leidend is." Midden jaren 90, toen half Nederland in een Opel Kadett reed. Nee, die vijftien kilometer per uur. Nee hoor.