Prachtig, het lijkt wel een Pepsi-reclame. En voor de gelegenheid doen we even alsof we het altijd al heel belangrijk hebben gevonden dat Cuba na 638 CIA-liquidatiepogingen op Fidel C. eindelijk een democratische polderstaat wordt. Gister en vandaag opnieuw komen er demonstranten in on-Cubaanse aantallen bijeen om tegen de bijzonder Cubaanse regering te protesteren. Voor het eerst sinds 1959 zijn er zoveel mensen - bronnen spreken van "duizenden" - op de been. "Wat opvalt is dat het spontaan is. Het steekt elkaar aan, want er zijn geen leiders, er zijn geen mensen die hebben opgeroepen tot protest. Het is allemaal echt boosheid", aldus NOS-verslaggever Edwin Koopmans.

En ja, ze hebben het er ook niet breed, maar dat hoort nu eenmaal bij een idealistische overheid. Paar protest-citaatjes voor het sfeerbeeld hier. "“I’m here because of hunger, because there’s no medicine, because of power cuts – because there’s a lack of everything,” said a man in his 40s who didn’t want to give his name for fear of reprisals. “I want a total change: a change of government, multiparty elections, and the end of communism.” (...) With a rock in each hand, Yusniel Pérez, 17, said: “We’re here because we’re hungry and poor. We don’t have food. We don’t have anything.”" De economie kromp afgelopen jaar met 11%, het eten valt tegen en dan vooral omdat het er niet is en de schappen leeg zijn. En dan ook nog al die corona-ellende die het land maar niet onder controle krijgt.

Maar, niet iedereen doet mee! Huidige Cubaanse president President Miguel Díaz-Canel riep in deze uitzending op alle kanalen namemelijk alle "communisten" op de demonstranten van repliek te dienen. "We call upon all the revolutionaries of the country, all the communists, to take to the streets." Maf land, en dat mogen wij zeggen, want wij hebben alle afleveringen van The Cuba Libre Story op Netflix gezien.

Instant Live Update: President Miguel Díaz-Canel neemt de uitzending opnieuw over!

Demonstranten flippen politieauto

Een Ander Cubaans Geluid

Ja, met deze NYT-tweet is dus helemaal niets mis

