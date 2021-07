Dus wij naar de website van D66 Veenendaal racen om te kijken hoe het precies zit met raadslid Hassan Saidi, aangezien we willen weten of het klopt dat Hassan Saidi niet genoeg D66-lollies uitdeelt aan hosmo. We hebben het immers wel gelezen in de Gelderlander maar dat zouden we toch ook graag willen wederhoorcontroleren bij D66 zelf. Immers, D66 is altijd van de inclusiviteit en iedereen hoort erbij enzo en hoe zou het dan kunnen dat Hassan Saidi tegen hartverwarmende initiatieven als regenbooggaybrapaden en regenboogvlaggen stemt. Maar helaas, de site ligt plat en nu zullen we nooit weten of Hassan Saidi er vrede mee heeft dat twee heren elkaar keihard in de mond tongen. Wat wel toevallig is, is dat D66'er Hassan Saidi tevens de voorzitter is van de Veenendaalse moskee Nasser, alias de maandverbandmoskee. Maar dat zal er wel niks mee te maken hebben!