Even helemaal wat anders, maar door het massale testen krijgen we nu inzichten zoals we nooit tevoren hebben gehad van in dit geval een virus wat men bij zich draagt, maar dat vroeger nooit te achterhalen zou zijn omdat men geen symptomen had en dus niet mee deed in de statistieken.

Stel, we gaan ook op allerlei andere medische kernmerken massaal iedereen (preventief) laten controleren, dan denk ik dat een hoop mensen zullen schrikken wat voor onderliggende ziektes en/of genetische defecten we hebben waar je eigenlijk ook preventief op zou moeten ingrijpen. Dan denk ik dat ook een flink deel van Nederland direct aan de behandeling kan.

Klinkt nog ver weg, maar dit testen is een opstapje denk ik naar veel meer mogelijkheden in de toekomst. En dan blijkt dat we allemaal chronisch ziek zijn.