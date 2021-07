Overheid speelt met vuur. FDF gaat af en toe over de schreef en wordt dan geframed als radicaal. Uiteindelijk is het niets anders dan een noodkreet van de boeren die niet serieus genomen worden. Als de overheid zo doorgaat zal er een fractie komen die echt radicaliseerd en met alle middelen de overheid te lijf zal gaan. In den Haag schijten ze al in de broek van een paar trekkers, dan mag wat over is van defensie komen opdraven. Wellicht moeten ze even de aflevering andere tijden over ruilverkaveling in de achterhoek, gewoon een soort sfeerimpressie. Als ze denken dat het malieveld wel even schoonvegen:

ME is een beetje als oranje, vol vertrouwen na een voorjaar wappies rossen, gaan ze het toch lastig krijgen tegen de boeren in de knock-out fase