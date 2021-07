Laat u niks wijsmaken door de hatertjes die roepen dat wielrennen de allersaaiste tv-sport ooit is. Dat is het namelijk ook, maar dat is precies waarom het zo gruwelijk is. Bijna net zo gruwelijk als anderhalf uur lang kijken naar ielige ventjes die dankzij de cash van pappie precies dezelfde rondjes rijden op steeds maar weer precies hetzelfde reepje asfalt. Waar waren die Formule Fanboys eigenlijk toen de reet van Max Verstappen nog niet beschikbaar was om in te kruipen en we het moesten doen met de spins van Pedro Lamy? Dat is waar ook: helemaal nergens. Wielrennen dus, wél met prachtige natuur. Met bergen, met rivieren, met beken, met kikkers, met dalen, met groen, met grauw, met gras, met restaurants, met wijn en met zon en zee en strand en kastelen en met allemaal mensen die zich uit de naad werken zodat jij op de bank met je hand in een zak Cheetos kan roepen dat het allemaal anders moet. Ónze Mathieu van der Poel rijdt in de gele trui in de dikke klimetappe van Oyonnax naar Le Grand Bornand. KIJKEN DUS, live op NPO1.