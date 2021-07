Ik denk dat discriminatie van ouderen misschien wel de meest voorkomende is.

Inderdaad op de arbeidsmarkt. Onlangs nog SBSomroepsters die ontslagen werden, maar ook voor de gemiddelde 50+er met een baan als winkelmedewerker wordt het lastig iets te vinden.

Veel ouderen van 70+ zijn nog van de oude stempel en trekken niet snel hun mond open. Dus dat is een makkelijke groep om op te bezuinigen. Mijn moeder woont in Drenthe en daar zie je dat ouderen tegenwoordig vaker aan huis gebonden zijn, doordat op het OV is bezuinigd en streekvervoer gewoon stopt. Ziekenhuizen sluiten, waardoor ze wel in de regio moeten reizen. Schrijnende verhalen dat ouderen naar een ziekenhuis 80km verderop moeten en dat hun partner niet weet hoe hij op bezoek kan. Die is overstuur , loopt met zijn eigen verdriet maar klaagt daar niet over in het openbaar.

Daar hoor je niemand over. Discriminatie in de grote stad is belangrijker.