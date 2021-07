Wat bedoelt u met zaligmakend? Het pulstuig is aantoonbaar beter. De volgende feiten aangaande zeeleven:

• Experimentele blootstelling aan een pulsprikkel veroorzaakt geen extra sterfte maar kan wel resulteren in ruggengraatletsel.

• Vismonsters verzameld aan boord van pulsschepen laten zien dat, met uitzondering van kabeljauw, het percentage vis met ruggengraatletsel laag is. Het effect van ruggengraatletsel bij kabeljauw is verwaarloosbaar klein voor het bestand in de Noordzee en klein voor het bestand in de zuidelijke Noordzee omdat maar een klein deel van de populatie aan de puls wordt blootgesteld en kleine kabeljauw minder gevoelig is voor ruggengraatletsel.

• Electrogevoelige vissoorten zoals haaien en roggen zijn niet extra gevoelig voor de hoog frequente pulsen van de pulsvisserij op tong.

• Pulsblootstelling van een aantal ongewervelde diersoorten resulteert in een tijdelijke verandering van het gedrag en veroorzaakt geen extra sterfte.

• Pulsblootstelling heeft geen effect op de geochemische processen in de zeebodem

• De invloed van pulsvisserij op de zeebodem is een gevolg van de mechanische verstoring maar niet van het gebruik van elektrische stimulering.

• Het effect van mechanische verstoring door de pulskor is lager dan van de traditionele boomkor.

• Pulsvisserij vergroot de selectiviteit van de boomkorvisserij op tong en vermindert de bijvangst van ondermaatse vis en bodemdieren.

• Pulsvisserij verhoogt de overleving van discards van schol, tarbot en griet. Voor tong en stekelrog is er geen verandering in overleving.

• Het gebruik van de pulskor stelt de boomkorvisserij in staat haar tong quotum te exploiteren met een lagere impact op het bodemecosysteem als gevolg van een kleinere ruimtelijke voetafdruk, een verminderde diepte van bodemverstoring en een verminderde opwerveling van sediment.

• Pulsvisserij resulteert niet in een chronische blootstelling aan pulsprikkels omdat de kans op blootstelling laag is en de duur van een blootstelling kort.

• Het is zeer onwaarschijnlijk dat niet-lethale blootstelling aan pulsprikkels de voortplanting van tong negatief beïnvloedt.

• Het is zeer onwaarschijnlijk dat de pulsblootstelling van viseieren en larven een negatief effect heeft op vispopulaties.