De dag sluit af, dus het café is weer open en vandaag gaan we helemaal in onze kracht staan. Het is geen Ibiza, maar voor de liefhebbers hebben we wel een mooie Spaanse wijn achter de bar klaarliggen. De tafels, stoelen en barkrukken zijn verplaatst voor een maximale doorstroming van positieve energie en we gaan compleet in lijn komen met onze eigen doelen. Mooi mens Viv heeft van coaches geleerd hoe ze moet coachen, dus dat gaat helemaal goedkomen. Mmmmmm. Na dit avondje zuipen heeft u een strategie met plannen en gaat u weer als een raket. De enige uitkomst van deze caféavond is groei en we willen u er heel graag bij hebben. Oh wacht, het lijkt erop dat we de verkeerde speech bij ons hebben. We wilden eigenlijk gewoon iedereen welkom heten in het stamcafé. Het bier vloeit rijkelijk, de bitterballen komen net uit de frituur en Monsieur Cannibale en Britney Spears wisselen elkaar af in de playlist. Andere suggesties zijn welkom, want we worden knettergek van die herrie. Het virtuele personeel draagt vandaag marineblauwe armbandjes uit solidariteit met de echte-wereld-kroegen, dus dat gaat gegarandeerd alle wereldproblemen oplossen.