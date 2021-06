Omdat half Suriname al zo ongeveer sinds na de onafhankelijkheid hier zit, en er bovendien steeds meer 'migranten' van kleur uit Afrika zich hier als 'vluchteling' vestigen, mag het in Nederland maar over één vorm van slavernij gaan, de Trans-Atlantische, waarin Nederland een dikke twee eeuwen een - weliswaar bescheiden, maar toch - 'speler' was.

Dan kun je de witmansen namelijk legitiem beschuldigen van 'slechtheid', dan kun je eea doortrekken naar vandaag-de-dag, en de witmansen beschuldigen dat ze nog steeds discrimineren en racisten zijn, dat de mensen van kleur nog steeds de ''pijn'' voelen van de slavernij - die overigens al dik anderhalve eeuw geleden is afgeschaft - en dat hun positie onderaan de maatschappelijke ladder (lang niet voor iedereen trouwens) dáárop terug te voeren is.

En wij witmansen, masochisten en weg-met-ons sukkels als we zijn, vinden het heerlijk, we wentelen ons in onze 'schuld', wij gaan op onze knieën om excuses aan te bieden voor ons white privilege, en organiseren tentoonstellingen in het Rijks, en presenteren plannen voor een groots 'Slavernijmuseum', en gooien balletjes op over een 'nationale feestdag' om het einde van de slavernij te vieren, en willen graag excuses aanbieden - Amsterdam gaat het dacht ik doen op 1 juli - etc, etc.

Maakt iemand daar een paar kanttekeningen bij en 'nuanceert' de zaken voorzichtig, dan is die persoon uiteraard 'fair game' voor de hele woke en BLM goegemeente. Terwijl Piet Emmer niet de eerste de beste is: hij is een autoriteit op het gebied van de geschiedenis van de slavernij en heeft het standaardwerk "Geschiedenis van de Nederlandse Slavenhandel'' geschreven.

Het bontst maakt de totale lul Peter Breedveld het weer op zijn sitetje. Breedveld, die vaak de mond vol heeft over de verderfelijke 'cancel culture' van de woke brigade, doet me toch een cancel nummer op Emmer, daar kan de woke brigade een puntje aan zuigen. Enge lul, die Breedveld. Lees voor de curiositeit zijn artikel over dat stuk van Emmer dat vanmorgen in de Volkskrant stond.