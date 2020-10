:

We moeten eens ophouden over racisme. We moeten accepteren dat het er is en we moeten er vooral niet naïef mee omgaan. Wat we nu doen, dat is heel erg naïef. Want we denken dat we de natuur buiten de deur kunnen houden. Je kan de natuur de voordeur uit jagen met een hooivork, maar de natuur komt via het raam of via een kier altijd weer binnen. Racisme IS de natuur zelf. Dus niet louter en zeker niet primair de natuur van de mens, maar de natuur is zelf racistisch van aard. De natuur bestaat als een netwerk van insluitingen en uitsluitingen. Dat hebben we ook eeuwenlang allemaal geaccepteerd en we zijn er eeuwenlang in geslaagd om te overleven zonder gelijkheidsbeginselen. Dat is nooit voldoende doordacht, het nut van de afwezigheid van dergelijke beginselen. Wellicht zijn er vormen van racisme mogelijk die kunnen leiden tot wederzijdse acceptatie van het andere, maar die tegelijkertijd niet uitgaan van het opgaan in elkaar. Dat wil zeggen dat het misschien mogelijk is om de andere cultuur als zodanig, dus als anders, te erkennen en om te accepteren dat het beter is om niet met elkaar samen te leven.