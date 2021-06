Spelt is in, spelt is gezond, spelt deugt, gewoon omdat het er eerder was dan de granen van nu, spelt is een oergraan, spelt is van vroeger, uit de tijd dat het allemaal nog goed was en we nog op de juiste wijze met de natuur omgingen. Als je spelt eet, dan krijg je iets van dat goede alsnog binnen, spelt zuivert, spelt maakt je authentiek.

De natuurmensen, de bomenknuffelaars, de heksen, de antroposofen, de roede wichelaars, de astrologen, de therapeuten zus en zo, en vooral de kruidenvrouwtjes, zij houden allemaal van spelt.

Er klinken geluiden dat we terug moeten naar spelt, dat er meer spelt verbouwd moet worden, want iedereen moet spelt kunnen eten en de weg terug naar de aarde vinden. Maar dat kan niet, dat kan nooit. Want spelt brengt veel en veel minder op per hectare. Zouden we morgen overgaan op spelt, dan zou de wereld verhongeren.

Spelt is een romantisch verlangen naar vroeger, een schreeuw: behoud het oude, verdedig de traditie.

Vandaar speltkoekjes, véél speltkoekjes, tijdens de oefensessies. Spelt hoort bij oude politiek, spelt is Blut und Boden.