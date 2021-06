De zoektocht naar de Belgische militair Jürgen Conings kent een voorspelbaar einde. Het lichaam van de vermiste strijder is vandaag gevonden in het Belgische Dilserbos vlak bij de Nederlandse grens, zo bevestigt burgemeester Johan Tollenaere van Maaseik. De burgervader maakte vanmorgen een mountainbiketocht en rook een lijklucht, waarna hij de politie waarschuwde. Een bevestiging vanuit de politie moet nog komen, maar Tollenaere is ervan overtuigd dat het lichaam van de vermiste militair is. Zo komt na ruim een maand een einde aan de grootschalige zoektocht naar deze Belgische rambo. Ondanks de gestolen wapens en dreigementen lijkt de zaak met een sisser af te lopen. Twitterviroloog Van Ranst kan weer uit zijn schuilkelder komen, honderden speuragenten kunnen weer bonnen gaan schrijven en Conings verandert van een dreiging voor de natie in een voetnoot in de geschiedenisboeken.

UPDATE: Het federaal parket bevestigt dat het lichaam van Conings is. Hij heeft waarschijnlijk zichzelf doodgeschoten.