De langste longread van dit weekend staat op Nu punt en el en gaat over Halim el Madkouri, van het ter ziele gesubsidiestopt multicultigraaiclub Forum (niet te verwarren met het tot sekte gezeephellingde Forum). Over El Madkouri hadden wij in het verleden talloze topics (zie hier, en P, en van de A) dus vanmorgen dachten we even: 'Hm, als ie van alles is vrijgepleit, moeten we dat wellicht ook even netjes melden'. Nu punt en el schrijft namelijk: "Radicalisme-expert Halim El Madkouri is onlangs door het gerechtshof in Den Haag vrijgesproken van fraude, oplichting en witwassen. Hij streed zes jaar lang voor zijn eerherstel." Een boete van 10k, het terugbetalen van 30k graaisubsidie en een taakstraf van 100 uur zijn in hoger beroep ongedaan gemaakt. Klare taal. Ware het niet, dat een oplettende lezer er het vonnis even bij pakte en las dat de rechtbank zegt; "Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar" en vonnist "de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 120 (honderdtwintig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 60 (zestig) dagen hechtenis" Niet helemaal van onbesproken gedrag dus.

Als we het even breder trekken, dan lezen we ook dat El Madkouri er in geluisd zou zijn door ene Farid Aoulad-Lahcen, een Riffijnse activist die 'van subsidie zou leven', als 'manipulatief' omschreven wordt en een 'oplichter' wordt genoemd. Nou kunnen we vanaf hier niet beoordelen wat zijn rol was (en hij werd eerder veroordeeld), maar interessant is wel dat deze "Farid A. L", zoals hij bij Nu genoemd wordt, zich tegen salafisme en radicalisering verzette, maar ook tegen de Marokkaanse koning en zijn repressieve regime gekant is. Madkouri zit juist vuistdiep in Kamp Koning en dat is een scherpe tweedeling onder Nederlandse Marokkanen, waarbij de Riffijnen meestal het onderspit delven omdat de koningsgezinden in hogere maatschappelijke kringen en posities in Nederland verkeren. Riffijnen verwijten de koningsgezinden dat ze tegen Nederland worden opgestookt, het land dat hen "in waardigheid, vrijheid en welvaart" laat leven.

En zo trekken we een veel te lange longread op een Belgische nieuwssite over Marokkanen met Nederlandse subsidie nog even door naar de Lange Arm van Rabat, dat in een politieke rel met Spanje (en de EU) verwikkeld is over de Sahara en daarom de hekken bij Ceuta overspoelde met migranten. Wat daarbij deze week het nieuws (niet) haalde, was het koninklijke bevel van Mohammed VI dat vliegtickets naar het vaderland deze zomer niet te duur mogen zijn, nu het land weer opent na corona. Daar was historica annex hysterica Nadia Bouras erg verguld mee:

Bouras staat erom bekend de deep state van Marokko te dienen. Zij is nog steeds lid van CCME, de Conseil de la Com- munauté Marocaine à l’Étranger, een adviesraad voor Marokkanen in het buitenland). Haar naam prijkt op de website, maar zij ontkent dit (en meldde het ook niet in haar doctoraaldinges aan de Uni Leiden, zie vanaf pagina 124). "Is lulkoek", mailt een Nedermarokkaan aan GS, "want niet meer bij dit orgaan betrokken zijn betekent Mohammed VI afvallen", en dat is bij Koninklijk besluit verboden.

"Terwijl Rif-leiders als Nasser Zefzafi in de gevangenis zitten, evenals konings-kritische journalisten als Omar Radi en Soulaiman Raissouni, maakt Nadia Bouras (Universiteit Leiden) reclame voor dit corrupte, autoritaire regime, door reizen naar Marokko te promoten (zowel op Twitter, als via haar werkgever, waar ze onderdeel is van NIMAR, dat regime-vriendelijke propagandareizen voor studenten verzorgt)", mailt een andere bron aan GS eveneens over Bouras.

De voornoemde Nedermarokkaan stuurde ons daarnaast de volgende tekst:

Marokkaanse moskeeën prijzen koning Mohammed

Ook verschillende Amsterdamse moskeeën betuigen dank en loyaliteit aan de Marokkaanse koning. Tijdens het vrijdaggebed gisteren stonden verschillende moskeeën stil bij het bevel van de Marokkaanse koning om de vliegticketprijzen naar Marokko te verlagen.

Veel imams en bestuursleden verbonden aan Amsterdamse moskeeën waaronder moskee El Kabir, Badr moskee, El Houda moskee en moskee El Oumma prijzen Mohammed VI voor het initiatief en de getoonde moed. De Amsterdamse religieuze leiders betuigden in hun preken in hun moskee en in uitspraken gedaan in Marokkaanse media hun dankbaarheid en loyaliteit aan de Marokkaanse koning.

Het lijkt erop dat het Marokkaanse consulaat dit dictaat heeft gecoördineerd. Genoemde moskeeën staan onder de invloedsfeer van Marokko. Naast hun contacten met de vertegenwoordigers van Rabat, onderhouden zij ook nauwe banden met het Amsterdamse gemeentebestuur en de politie.

Moskee Al Houda had in de vrijdagpreek als thema ‘Leve mijn koning en morgen zie ik mijn familie en vaderland weer’. Imam Jalal Ibrahiem zegt dat het vaderland het verdient om eraan vast te klampen en trots te zijn er deel van uit te maken. Volgens de prediker verdient het om aan het Marokkaanse koninkrijk onze liefde te tonen en door te geven aan de komende generaties.

In moskee Badr verklaarde zijn imam: “We danken onze koning Mohammed VI, die dit vriendelijke en gezegende gebaar aan de Marokkaanse gemeenschap heeft betuigd, toen hij ingreep bij de verlaging van reistickets. We hopen dat alle reizigers ervan profiteren". De imam sloot zijn preek af met: “We zeggen tegen onze barmhartige soevereine leider: dank u wel, onze imam! U bent onze voogd uit religieuze plicht. De islamitische gemeenschap spreekt onze leider niet tegen, die het gebed en de Ramadan verricht...".

Marzouk Aulad Abdullah en Allal Aharrou, respectievelijk voorzitter en imam bij moskee El Kabir zijn ook blij met de koninklijke beslissing. Zij verklaarden: “het minste wat we kunnen doen is aandacht besteden aan het gebaar van de koning in de vrijdagpreek. Dit geeft aan hoe groot de belangstelling van Zijne Majesteit is voor zijn loyale onderdanen in het buitenland”.

Dat moskeeën en lange-arm-van-Rabat instanties zich roeren is niet onschuldig. Marokko dat in conflict staat met Spanje en Duitsland als gevolg van de omstreden Westelijke Sahara, probeert de diaspora steeds meer voor zich te winnen en ook te mobiliseren voor eventuele druk op Europese landen.

Zo. Bent u daar nog?

Wat Forum en de al dan niet beschadigde reputatie van een Marokkaanse subsidie-PvdA'er te maken hebben met de prijs van vliegtickets naar Rabat, is uit bovenstaande samenvoegingen natuurlijk niet helemaal duidelijk geworden. Maar beschouw het topic maar als een soort on-woke Wikipedia over de Lange Arm van Rabat en het lot van de Riffijnen in Nederland, de welwillenden die niet altijd kunnen. Dat dubbele paspoort is nou eenmaal niet te shredderen.

